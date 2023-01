Jesi, pedone investito in viale don Minzoni: 36enne all’ospedale

JESI – Incidente questo pomeriggio in viale don Minzoni. Un uomo di 36 anni originario del Bangladesh è stato travolto da una Fiat Panda mentre stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali, sotto una pioggia battente mista a neve. L’investimento è avvenuto verso le 19.30 in viale don Minzoni, poco dopo la rotatoria di via Ricci. In seguito al violento impatto, l’uomo è stato scaraventato ad alcuni metri di distanza. Rimasto sempre cosciente, ha riportato delle contusioni. Sembra che la donna al volante non abbia fatto in tempo a frenare.

Immediato l’allarme al 112. Sul posto, l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce Verde e tre pattuglie della polizia locale. Il pedone è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, le sue condizioni non sarebbero gravi per fortuna. Molti i disagi alla viabilità, specie durante la fase dei rilievi. Traffico in tilt.