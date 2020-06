Jesi, incidente sul lavoro. Atterra l’eliambulanza. È grave un uomo

Il fatto è avvenuto in un'azienda in zona Zipa. La vittima è stata trasportata in "codice rosso" all'ospedale Torrette di Ancona. La prognosi è riservata. Sul posto la Croce Verde, un'automedica, l'elisoccorso e le forze dell'ordine

JESI – Incidente sul lavoro oggi, giovedì 11 giugno, a Jesi in un’azienda di via Pasquinelli in zona Zipa. La vittima, che ha riportatto un trauma toracico, è un uomo di 72 anni che è stato trasportato con l’elisoccorso in “codice rosso” all’ospedale Torrette di Ancona. La prognosi è riservata. L’incidente è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo sarebbe stato colpito da un oggetto al petto mentre lavorava. Subito i soccorsi. L’uomo è rimasto sempre cosciente. Sul posto la Croce Verde, l’automedica, l’elisoccorso e le forze dell’ordine.