Jesi, incidente in superstrada: quattro chilometri di coda

JESI – Un incidente stradale si è verificato questa mattina – 1 aprile – verso le 10 lungo la superstrada 76 in prossimità dello svincolo di Jesi est. La Polstrada di Senigallia, intervenuta sul luogo per i rilievi di legge, ha ricostruito la dinamica del sinistro. A quanto sembra l’autocarro lungo la statale 76, al km 62, era in avaria fermo sulla corsia di marcia. Il conducente di una Citroën, in marcia nella stessa direzione, ha urtato lo spigolo posteriore del mezzo, perdendo il controllo dell’auto che ha impattato il new jersey. Ferito il conducente della vettura che è stato portato a Torrette con un codice di media gravità. Il traffico è stato bloccato per circa mezz’ora.

Il sinistro è avvenuto sulla corsia in direzione Ancona. Sul posto il 118 e la Polstrada. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la Ss76 completamente bloccata. Si sono formati almeno 4 km di coda.