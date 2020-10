Jesi: attraversa la strada e viene investita, paura per una studentessa di 14 anni

JESI- Stava attraversando la strada lungo viale del Lavoro, sulle strisce pedonali in corrispondenza del Centro per l’Impiego, quando è stata travolta da un’auto.

Paura oggi nel primo pomeriggio, verso le 13,20 per una studentessa di 14 anni investita in viale del Lavoro, all’uscita da scuola. La minore stava andando verso casa, aveva in parte attraversato la carreggiata: un furgone proveniente da Ancona con direzione Jesi centro si era fermato per farla passare, ma una Toyota condotta da una donna, che viaggiava nella stessa direzione ma sulla corsia di sorpasso, non ha fatto in tempo a frenare e l’ha centrata.

La ragazzina è stata sbalzata sull’asfalto. È rimasta sempre cosciente, anche se era molto confusa. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Jesi, che hanno trasportato la studentessa al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice rosso. Ha riportato un trauma cranico commotivo. Rilievi a cura delle forze dell’ordine.