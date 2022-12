Jesi, principio d’incendio alla cucina della casa di riposo. Allarme rientrato

JESI – Intorno alle 5 di questa mattina, nella dispensa della cucina della casa di riposo di Jesi, si è innescato un principio di incendio dovuto ad un corto circuito. A darne notizia è la stessa Asp Ambito 9, Azienda Servizi alla Persona, gestore della struttura.

«Il sistema d’allarme presente in ogni ala della struttura è prontamente scattato – chiarisce Asp – isolando la dispensa, permettendo agli operatori di avvisare subito i vigili del fuoco i quali, prontamente intervenuti, hanno velocemente messo in piena sicurezza la stanza. Il principio d’incendio non ha generato fiamme, ma solo del fumo intaccando alcuni (pochi) prodotti alimentari che si trovavano nelle immediate vicinanze. Nessuna altra stanza, all’infuori della dispensa, è stata interessata. Per cui già da questa mattina la cucina ha ripreso a lavorare regolarmente».

La cucina della struttura per anziani di via Gramsci è stata, fino allo scorso anno scolastico, anche il punto di preparazione e cottura dei pasti del servizio di refezione scolastica, fino al passaggio da settembre scorso al centro unico riservato alle mense scolastiche della Zipa. La stessa Casa di riposo è, da anni, in attesa del via ad una sua profonda ristrutturazione: fresco d’approvazione da parte della Giunta il progetto relativo al primo stralcio, si confida entro il 2023 di arrivare quanto meno all’affidamento dell’appalto.