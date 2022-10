Jesi, si inaugura l’anno accademico della Libera Università per Adulti

JESI – Con la prolusione del Prof. Massimo Raffaeli, nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, uno dei maggiori intellettuali italiani del secolo scorso, prende avvio l’attività del nuovo Anno Accademico. L’appuntamento è per domenica prossima 16 ottobre alle 10 nella sede di via San Francesco. Il progetto didattico proposto si avvale della lunga tradizione culturale della Libera Università per Adulti di Jesi e della disponibilità umana e professionale dei numerosi docenti, tra essi gli studenti del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Jesi.

L’offerta formativa si articola su due grandi aree: quella della cultura generale, basata su discipline umanistiche e scientifiche, e quella dei laboratori e delle attività socializzanti.

In particolare nel settore umanistico sono previste lezioni di letteratura, storia, filosofia, arte, poesia, musica. In quello tecnico-scientifico lezioni di medicina, fisica, matematica, diritto, economia, educazione alimentare, psicologia, grafologia.

Il programma didattico è arricchito dalle numerose attività di laboratorio: lingua inglese e spagnola, attività motoria, yoga, pittura, tecniche di disegno, training autogeno, ricamo, uncinetto, maglia, burraco.

Infine di grande impatto socializzante saranno le visite culturali, la prima delle quali è programmata per il 9 novembre a L’Aquila.