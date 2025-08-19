Jesi in lutto per la scomparsa di Gino Bolletta compagno di pedalate di Mancini

Il mondo della bici piange un compagno di pedali: una vita dedicata alla bicicletta, ai momenti di amicizia e alle corse, tra ricordi e dolore condiviso dagli amici

JESI – Lutto in città per la scomparsa improvvisa di Gino Bolletta, 82 anni, personaggio molto conosciuto e apprezzato per la sua attività artigianale e per la sua passione per la bicicletta. Appassionato di ciclismo, ex corridore con una carriera breve ma intensa nelle categorie Esordienti, Allievi e Dilettanti junior, la bici è stata tutta la sua vita, il fulcro attorno a cui ruotavano le sue attività e i suoi momenti di svago.

Anche mercoledì scorso (13 agosto) – dopo il solito caffè alla pasticceria Zoppi, dove era solito incontrare il gruppo di amici e compagni di pedale- era stato visto sfrecciare in bici in città, per questo ha destato sconcerto e grande incredulità la notizia, trapelata nel pomeriggio, del suo improvviso decesso. Nei giorni scorsi aveva accusato un malore ed era stato ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. I suoi amici di pedale, tra cui Roberto Mancini, si erano recati in ospedale a trovarlo e oggi lo salutano con commozione e dolore.

Gino Bolletta con Roberto Mancini

“Oggi il vento soffia più forte sul manubrio – scrive l’amico Pietro Bologna – se n’è andato un amico, un compagno di tante salite, discese e risate lungo la strada. La bici era la nostra lingua comune, la strada il nostro legame. Ti porterò con me in ogni pedalata, in ogni alba silenziosa e in ogni tramonto stanco. Ciao, amico mio. Che tu possa pedalare leggero ovunque tu sia”. “Una persona unica, più che un amico – scrive anche Massimo Albonetti – ciao Gino, ora sei a pedalare in cielo”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che amici semplici conoscenti stanno postando sui social per ricordarlo. I funerali non sono stati ancora fissati.