Jesi, impianto rifiuti alla Zipa. Bocchini replica a Fiordelmondo: «Visto il rogo di Ancona?»

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Jesi, il presidente di Confindustria Ancona replica: «Sembra temere più le mie dichiarazioni che non gli impatti potenzialmente molto pericolosi di un insediamento come quello progettato»

JESI – Impianto rifiuti che Edison progetta alla Zipa, dopo le dichiarazioni del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini replica: «Il Sindaco sembra temere più le mie dichiarazioni che non gli impatti potenzialmente molto pericolosi di un insediamento come quello progettato da Edison all’interno della ZIPA di Jesi. Il tema vero non è chi dovrà decidere se autorizzare o meno l’impianto per la bonifica di terreni inquinati ed il trattamento di amianto, né la dichiarazione tanto ovvia quanto scontata che si opererà nel pieno rispetto delle leggi. Il tema vero è che non si escluda a priori l’assunzione di un rischio elevato per le nostre imprese, i nostri collaboratori e per la città intera come quello conseguente all’insediamento Edison. Casualità vuole che mentre a Jesi si censura, tentando di politicizzarne la genesi, il grido d’allarme collettivo e bipartisan nei confronti del paventato insediamento di un impianto per il trattamento di amianto e altri rifiuti anche tossici, ad appena trenta chilometri di distanza un vasto incendio ad una azienda di stoccaggio sta costringendo gli abitanti di un’ampia area urbana a tenere chiuse le finestre e bonificare i terreni coltivati per evitare rischi alla salute».

“Da una parte si discute di burocrazia e dall’altra arriva la disarmante e scontata conferma che il rischio zero non esiste – conclude il Presidente Bocchini – Serve altro per capire chi sta dalla parte giusta, quello delle imprese, dei lavoratori e della loro salute e di tutti i cittadini, e chi invece sembra intento solo a svolgere uno sterile esercizio dialettico di opportunismo politico?»