JESI – Una situazione di degrado urbano a poche centinaia di metri dal centro storico. La protesta si alza da via Setificio, dove a creare malumori sono quei rifiuti abbandonati sul marciapiede in modo selvaggio con i sacchetti dell’organico che stazionano sotto il sole ed esposti alle alte temperature per ore o addirittura per tutto il giorno tanto da attirare vermi e ratti, producendo un odore nauseabondo che costringe i residenti a tenere le finestre chiuse, nonostante il caldo.

«Abbiamo contattato il Comitato di quartiere per primo – ci raccontano ormai esasperati alcuni residenti – ma non avendo ricevuto un riscontro, abbiamo scritto direttamente al Comune…La situazione della gestione dei rifiuti è ormai critica nel quartiere. C’è purtroppo un’abitudine ormai consolidata di lasciare i sacchi dell’immondizia sul marciapiede, e questo crea una serie di problemi gravi. Sono d’intralcio al passaggio delle persone (specie anziani, bambini, ma anche alle mamme con i passeggini), e potrebbero far inciampare. Poi c’è l’aspetto del rischio igienico-sanitario dato dagli odori nauseabondi che costringono a tenere le finestre chiuse. I sacchi dei rifiuti organici sono spesso abbandonati per tutto il giorno sotto il sole, non solo emanano cattivo odore ma diventano richiamo per i vermi e per i topi, più volte avvistati in zona, vicino a case e negozi. Non ultimo, parliamo anche del decoro urbano della zona, che appare così trascurata».

Via Setificio e rifiuti, la proposta al Comune

I residenti sono così esasperati da aver inviato una mail al Comune con una proposta, affinché la loro lamentela non resti fine stessa, ma possa diventare un’occasione costruttiva di confronto per migliorare le condizioni del quartiere. In particolare, hanno inviato un rendering, prospettando una soluzione al problema dei rifiuti e del loro conferimento. «Si potrebbero mettere dei contenitori della raccolta differenziata, quelli in metallo intelligenti, accessibili tramite tessera sanitaria – spiegano i residenti – e posizionarli sul lato dei giardini Orti Pace, quindi dall’altra parte della strada rispetto alle abitazioni. Basta eliminare due posti auto adiacenti per creare uno “slot” dedicato ai cassonetti delimitato da una linea gialla, liberando così il marciapiede, riducendo drasticamente il problema degli odori, migliorando l’aspetto della via. È dal 22 agosto che scriviamo, mandiamo foto, video (sia al sindaco Fiordelmondo che all’assessore all’Ambiente Tesei). Ma ad oggi nessuna risposta, neppure di aver preso in carico la segnalazione».

Il rendering dei residenti di via Setificio a Jesi inviato al Comune per risolvere la questione dei rifiuti

E la situazione sta anche peggiorando, segno che all’inciviltà non c’è fine. «Martedì avevano abbandonato addirittura un divano rotto, che ostruiva metà marciapiede, come se via Setificio fosse una discarica. Il nostro invito, come cittadini, è rivolto al sindaco e all’amministrazione comunale a venire qui in via Setificio, per ascoltare i problemi e confrontarsi con il quartiere».

