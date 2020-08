Jesi, immobili pubblici di nuovo all’asta, il Comune ci riprova

JESI – Asta deserta, il Comune ci riprova. Rivisti ulteriormente al ribasso i prezzi base di dodici immobili di proprietà, per i quali non sono ancora arrivate offerte nonostante siano stati messi in vendita ben due volte.

«L’alienazione dei beni è un interesse strategico – spiega l’amministrazione – sia perché i previsti introiti sono destinati al finanziamento di parte degli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche, sia perché tali proprietà, non utilizzate da tempo, sono soggette a processi di degrado che ne diminuiscono il valore».

Sul mercato, dunque, tornano abitazioni ed ex scuole, locali commerciali, fabbricati e terreni in zona agricola e terreni edificabili. Valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Si spera che i compratori, magari invogliati dallo sconto, si facciano avanti, così da consentire al Comune di finanziare le manutenzioni straordinarie e gli interventi preventivati nel 2021.

C’è tempo fino al 14 settembre per formulare un’offerta.

Ecco i beni in vendita ed i relativi prezzi:

1 – Ex scuola rurale Via Colle Pacifico n. 9 (Località Mazzangrugno). Prezzo a base d’asta € 80.800,00

2 – Due appartamenti in corso Matteotti n. 92. Prezzo a base d’asta € 160.000,00

3 – Appartamento e garage in via del Molino 11 ter. Prezzo a base d’asta € 216.000,00

4 – Quota 50% di proprietà dell’immobile sito in viale Cavallotti n. 44-46 “villa Federici”. Prezzo a base d’asta € 298.400,00

5 – Ex uffici distaccamento del Corpo Forestale in largo S. Allende. Prezzo a base d’asta € 55.120,00

6 – Magazzino in via Roma n. 45. Prezzo a base d’asta € 13.365,00

7 – Edificio rurale ed area agricola sita nel comune di Montecarotto, contrada Coste n. 6. Prezzo a base d’asta € 126.400,00

8 – Casa colonica ex Arcafelice in via Minonna 75. Prezzo a base d’asta € 132.080,00

9 – Terreni agricoli ed annessi in via Minonna 75. Prezzo a base d’asta € 212.800,00;

10 – Area via Rossi. Prezzo a base d’asta € 73.920,00;

11 – Porzione di Area Cartiere Vecchie. Prezzo a base d’asta € 355.728,00;

12 – Area via Appennini bassa. Prezzo a base d’asta € 432.000,00

Questo il link per acquisire ulteriori informazioni:

https://www.comune.jesi.an.it/bandi/Avviso-dasta-pubblica-00004/