Jesi, il parcheggio delle Conce torna gratuito

JESI – Torna gratuito, da oggi 8 dicembre, il parcheggio delle Conce. L’ordinanza emessa dagli uffici comunali dà attuazione a quanto in merito ha deciso la Giunta nell’ultima seduta. Alle Conce i parcheggi erano passati al blu nel dicembre del 2021. Rimanendo, da allora, quasi costantemente deserti.

«L’area parcheggio – spiega la Giunta nell’adottare la decisione – è collocata in prossimità di uno dei più importanti punti di risalita al centro, l’ascensore di via Castelfidardo. L’attuale scarsa fruizione del piazzale delle Conce, anche per effetto della disponibilità di parcheggi gratuiti nelle aree limitrofe, compresi quelli del parcheggio del vicino centro commerciale, di fatto vanifica l’efficacia dell’assoggettamento a pagamento della sosta nel parcheggio in questione come confermato dall’analisi degli incassi dei parcometri posizionati nei settori a pagamento».

Quindi, la deliberazione: «Ripristinare la gratuità della sosta presso il parcheggio delle Conce, nelle more di una complessiva rivalutazione dell’articolazione delle aree a pagamento e del sistema di accessibilità pedonale al centro». La decisione comporta circa 75 stalli blu in meno sui 600 a pagamento complessivamente gestiti per conto del Comune dalla JesiServizi.