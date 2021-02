Jesi, il museo Federico II Stupor Mundi è pronto a ripartire

Al via le attività museali del "contenitore" dedicato all'imperatore svevo con nuovi orari. La startup RnB4Culture, che lo gestisce, ha pianificato una serie di iniziative per tutte le età

JESI – Il museo Federico II Stupor Mundi di Jesi, gestito dalla startup RnB4Culture, è pronto a riaprire le porte ai visitatori. Da oggi, 1 gebbraio 2021, grazie alle normative regionali e nazionali, il “contenitore” multimediale dedicato all’imperatore svevo sarà nuovamente visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 su prenotazione. Il giovedì e il venerdì, l’apertura è prevista anche nel pomeriggio dalle 16 alle 21. «Siamo inoltre disponibili ad assecondare eventuali richieste di aperture al di fuori degli orari indicati a chi ne palesasse la necessità, concordando una prenotazione con il nostro personale», fanno sapere i gestori.

Programmato un fitto calendario di attività museali nel mese di febbraio per assecondare le esigenze di tutti, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Le attività proposte per le famiglie avranno luogo il giovedì e il venerdì pomeriggio e saranno diversificate. Il numero dei partecipanti sarà molto ristretto e sono previsti due turni in ogni giornata, uno dalle 16.30 alle 17.30 e l’altro dalle 18 alle 19.

Gli eventi di febbraio del museo Stupor Mundi

Le attività per le famiglie hanno un costo di 10 euro per la coppia adulto\bambino, eventuali ulteriori iscritti (bambini o adulti) pagheranno 5 euro cadauno. La visita guidata tematica con letture di poesie ha un costo di 10 euro a persona con emissione della Tessera Amico del Museo, con la quale è incluso un ingresso al museo da effettuarsi nel giorno che si ritiene più opportuno, e altre agevolazioni e scontistiche. Per chi è già possessore della medesima tessera il costo è di 5 euro. Il “Cluedo alla corte di Federico II” ha un costo di 10 euro a partecipante. Tutte le attività sono a numero chiuso per rispettare le normative di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso: è quindi necessaria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il Museo ( 0731 084470, 348 7757859) o scrivendo a museo@federicosecondostupormundi.it o in qualunque canale social appartenente al museo (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram).