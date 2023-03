Jesi, il Cuore della Vallesina in campo con i campioni del New Baskin

JESI – Un nuovo defibrillatore a disposizione del New Baskin Jesi. Ieri sera, durante l’allenamento del lunedi, sono arrivati in palestra a Moie il presidente dell’associazione Il Cuore della Vallesina, dott. Marcello Comai, e il segretario Marco Moretti, accolti tra abbracci ed applausi dei giocatori del team jesino. L’associazione ha deciso di regalare un defibrillatore personalizzato, da utilizzare in caso di emergenza sia durante gli allenamenti che durante le partite in casa e in trasferta.

L’obiettivo primario de Il Cuore della Vallesina, prima di dedicarsi ad altri traguardi pur sempre nel solco della prevenzione delle malattie croniche degenerative e del contrasto ai principali fattori di rischio, è quello di donare tutte le attrezzature acquistate nel corso del tempo, con il contributo di vari benefattori, ad associazioni e organizzazioni, come ad esempio la Croce Rossa.

Dopo una breve presentazione del presidente Comai, si è passato al momento della consegna del defibrillatore direttamente nelle mani del capitano del New Baskin Jesi, Matteo Delfino, che con un sorriso enorme ha ricevuto il prezioso regalo. I genitori insieme agli atleti hanno salutato con uno scrosciante applauso Il Cuore della Vallesina. Il Presidente del New Baskin Jesi, Paolo Delfino e tutto il direttivo ringraziano infinitamente l’associazione per la loro importante donazione.