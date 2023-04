Jesi, in due alla guida senza patente: sequestrati un’auto e un motociclo, multe per 6500 euro

JESI – Si è visto notificare sanzioni per quasi 6.000 euro e sequestrare ai fini della confisca il motociclo su cui viaggiava, perché sprovvisto sia di patente, non avendola mai conseguita, sia di assicurazione. Protagonista un extracomunitario di mezza età, fermato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Jesi nel corso di un controllo in via dei Fabbri.

La pattuglia stava eseguendo dei servizi di prossimità disposti con l’obiettivo di una maggiore presenza di agenti nei vari quartieri della città. Fermato l’uomo per un controllo, ha effettivamente ammesso di essere privo del documento di guida e, alla richiesta di esibire il tagliando valido per la copertura assicurativa del mezzo, dichiarava di non averlo. Una volta identificato, è stato sanzionato con 5.000 euro per guida senza patente ed altri 900 euro per mancanza di assicurazione, fatto questo che portava anche al sequestro del motociclo ai fini della confisca.

Un sequestro per confisca anche nei confronti di un italiano di mezza età, trovato dalla Polizia locale alla guida di un’auto benché la patente gli fosse stata revocata. Fatti i dovuti accertamenti, gli agenti hanno appurato che per ben altre due volte l’uomo era stato fermato con patente revocata, dapprima da una pattuglia della polizia stradale che lo aveva sanzionato e sequestrato il mezzo, poi dagli agenti della Polizia locale di Monsano che lo avevano denunciato per reiterazione di guida con patente revocata e sequestrato ai fini della confisca dell’auto che aveva in quella occasione. Per lui è dunque scattata per la seconda volta la denuncia per il medesimo reato, con una sanzione di circa 500 euro per omessa revisione e mancato aggiornamento della carta di circolazione. Analogamente, la Multipla con cui stavolta si trovava alla guida, è stata anch’essa sequestrata ai fini della confisca.