Jesi, green pass: tamponi scontati per i dipendenti del Comune e i loro familiari

JESI – Tamponi in convenzione per i dipendenti del comune e i loro familiari e congiunti presso le due farmacie comunali di San Francesco e via Ancona, gestite dalla partecipata JesiServizi. È la decisione presa dall’amministrazione comunale che, dice, «intende, per quanto nelle proprie prerogative e possibilità, anche in ragione dell’impatto economico sulle famiglie, facilitare l’accesso dei propri dipendenti all’acquisizione della certificazione verde ottenuta mediante l’effettuazione del tampone».

La convenzione stipulata con JesiServizi prevede che «i dipendenti e/o i loro familiari e congiunti potranno acquistare un kit di 10 tamponi rapidi al prezzo di 100 euro anziché 150 euro (prezzo calmierato). All’acquirente sarà anche rilasciato un buono sconto del valore di 8 euro da utilizzare nei successivi 6 mesi per l’acquisto di parafarmaci ed altri prodotti con esclusione dei farmaci e dei tamponi».

A seguito dell’introduzione del green pass, riflette il Comune, «un certo numero di dipendenti del nostro Ente potrebbero essere necessitati di sottoporsi al tampone per acquisire la certificazione verde COVID-19 al fine di accedere ai luoghi di lavoro, dovendo essere obbligatoriamente in possesso, ogni giorno, della certificazione verde valida».

I test verranno eseguiti di norma presso le sedi delle Farmacie nei normali orari di apertura delle stesse, previo appuntamento telefoni. Per poter accedere ai benefici previsti dalla convenzione, i dipendenti esibiranno in farmacia un documento comprovante l’esistenza del rapporto di lavoro con il Comune di Jesi. Valida fino a fine anno, la convenzione potrà essere prorogata di comune accordo tra le parti perdurando le esigenze di contrasto alla pandemia.