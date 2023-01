Jesi, grande commozione per la morte del prof. Claudio Cantarini

JESI – L’IIS Marconi Pieralisi e il mondo della scuola in lutto per la morte del professor Claudio Cantarini, 68 anni. Docente di disegno al Marconi di Jesi, l’ingegner Cantarini era già in pensione, ma restava un autentico pilastro e punto di riferimento per colleghi e studenti. Si è spento questa mattina, al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era ricoverato. Da tre anni, il suo fisico robusto e atletico era fiaccato dalla malattia, che oggi lo ha strappato per sempre all’amore della sua famiglia e di tantissimi amici. Lascia nel dolore la moglie Giovanna Taccaliti e le figlie Bianca e Anna. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 6 gennaio) alle ore 15 nella chiesa Cattedrale di San Settimio (il Duomo), poi il feretro muoverà per il crematorio e le ceneri saranno custodite privatamente. La notizia del decesso è rimbalzata anche sui social, suscitando un’ondata di tristezza e di grande commozione, non solo da parte dei colleghi ed ex colleghi, ma anche dagli studenti. Unanime il commento di chi lo conosceva: «una persona splendida, delicata e umana». Nella grande dignità con cui ha affrontato il difficile calvario della malattia, la sua lezione di vita più grande.