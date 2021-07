Jesi, grande commozione per Giovanni Chiorrini spentosi a 44 anni

JESI- Grande commozione in città per la prematura scomparsa di Giovanni Chiorrini, 44 anni, di professione imprenditore agricolo. L’uomo combatteva contro una malattia che nel corso del tempo aveva reso difficile la sua vita. A causa dell’aggravamento delle sue condizioni, da più di due settimane era ricoverato presso l’ospedale di Pesaro dove purtroppo ha smesso di lottare martedì sera verso le 22,20 gettando i suoi cari nello sconforto.

Celibe, dedicava tutto il suo tempo alla famiglia e al lavoro nell’azienda agricola. La notizia del decesso ha destato profonda commozione. Lascia nel dolore la mamma Aldesina Pierella, che gli è sempre stata accanto durante il calvario della malattia, le sorelle Marzia, Doriana e Carla, i cognati Guido e Mauro, i nipoti Alessandro, Benedetta e Nico, i parenti e gli amici. La salma è stata composta alla Casa del Commiato di Bondoni (in via dell’Industria a Castelplanio) dove già nella giornata di oggi (giovedì 1 luglio) dalle ore 11 si potrà far visita alla camera ardente per porgere un ultimo saluto prima della sepoltura.

Il funerale sarà celebrato venerdì 2 luglio alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Piano. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Jesi dove Giovanni riposerà e dove avverrà la tumulazione. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in memoria di Giovanni. Le offerte saranno devolute in favore della Lega del Filo d’Oro di Osimo.

Giovanni Chiorrini