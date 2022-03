Jesi, arriva il Giro d’Italia e via San Marcello va in sala trucco

Lavori per cento mila euro per la strada da cui la la decima tappa della corsa rosa, partita da Pescara, arriverà in città il 17 maggio prossimo

JESI – Via San Marcello in sala trucco, in vista del passaggio del Giro d’Italia: via libera della Giunta a lavori per circa cento mila euro, sulla strada e le zone limitrofe. Sarà di qui che, il 17 maggio prossimo, la decima tappa della corsa rosa, partita da Pescara, arriverà a Jesi.

«A seguito della ricognizione – indicano gli uffici – è stato rilevato il grave dissesto della sede stradale in via San Marcello e di porzioni dei marciapiedi nelle vie limitrofe. La strada costituisce una delle vie di accesso alla città ed è interessata da un significativo traffico veicolare».

Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari «interessano l’intera carreggiata stradale o porzioni della stessa e marciapiedi o parte degli stessi particolarmente ammalorati. Nei marciapiedi, ove necessario, saranno attuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche».

In previsione futura, non solo via San Marcello ovviamente fra le strade a cui mettere mano. «È in partenza – dice l’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi – un programma di interventi di manutenzione per 750 mila euro. Gli uffici stanno inoltre predisponendo un ulteriore progetto da un milione di euro di lavori: siamo in fase di verifica delle priorità».

Pescara- Jesi, 194 chilometri, è stata inserita dagli organizzatori del Giro fra le tappe per “finisseur” della prossima edizione della corsa rosa. «Tappa mista con la prima parte pianeggiante e costiera e la seconda ondulata lungo i Muri della zona di Jesi. Dopo Civitanova Marche, infatti, non ci sono evidenti tratti di riposo. Si scalano Civitanova Alta, Sant’Ignazio di Montelupone, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova e Monsano. Tutte salite impegnative, con alcuni tratti molto ripidi, che porteranno a Jesi un gruppetto selezionato per lo sprint finale». La corsa scenderà da Filottrano e Santa Maria Nuova a Minonna, da dove salirà a Mazzangrugno per poi ridiscendere all’ex zuccherificio. Poi di nuovo su a Monsano e giù verso Jesi dai frati di Montelatiere e via San Marcello.

L’arrivo su Viale della Vittoria, come già nella tappa della Tirreno- Adriatico del 2019, vinta da Julian Alaphilippe. L’ultima volta a Jesi del Giro, nel 1985, vide invece sul traguardo di via Martin Luther King, allora senza le attuali rotatorie, il successo di Orlando Maini. Nel 2014 invece, su Corso Matteotti, toccò al Giro d’Italia femminile, con la vittoria di Marianne Vos.