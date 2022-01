Jesi, giornata straordinaria di vaccinazioni con la Croce Rossa Italiana

Nelle Palestre di via Zannoni la giornatadi vaccinazione speciale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Jesi, Comune e Asur

JESI – Una giornata straordinaria di vaccinazione quella in programma oggi (domenica 16 gennaio) presso le palestre di via Zannoni grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana-Comitato di Jesi e su iniziativa del Comune e della Asur.



La seduta straordinaria di somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 si svolgerà nelle due palestre attrezzate, riscaldate e attrezzate con sedute distanziate per accogliere un centinaio di persone, numero che si stima possa essere sottoposto alla vaccinazione in un’ora.

Il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Jesi dottor Francesco Bravi alle palestre Zannoni per i vaccini

La vaccinazione si è svolta questa mattina – 16 gennaio – dalle ore 9 alle 13 e proseguirà dalle 14 alle 18. In postazione, assieme ai medici vaccinatori, ci sarà anche lo stesso presidente del Comitato Croce Rossa di Jesi dottor Francesco Bravi, che ha messo a disposizione i suoi volontari per la gestione della giornata straordinaria, l’ennesima, che si sta organizzando sul territorio per contrastare il virus e per abbattere i lunghi tempi delle liste d’attesa per chi ha prenotato il vaccino.

È prevista anche la presenza dell’assessore Maria Luisa Quaglieri. Potranno recarsi alle palestre Zannoni quanti sono stati già contattati direttamente dalla Asur, circa 800 cittadini che avevano già prenotato la terza dose ma che, a causa delle liste d’attesa, avevano ricevuto un appuntamento superiore ai 4 mesi rispetto alla somministrazione della seconda dose.



Nella stessa giornata di domenica si terrà anche lo screening gratuito volontario per gli studenti delle scuole superiori delle Marche. Come reso noto dalla Asur, si tratta di uno dei quattro appuntamenti organizzati dalla Regione Marche e dalla Asur per il weekend. A Jesi, dalle 8,30 alle 16,30 in modalità Drive Through, presso la struttura allestita in via dell’Industria, nella zona industriale Zipa.