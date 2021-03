Jesi, giocano a calcio in un campetto: multati sette minorenni

JESI – A seguito di ripetute segnalazioni giunte al Comando di Polizia locale, una pattuglia di agenti è intervenuta in un campetto di calcio dove era in corso una partita tra minorenni. Attività questa non consentita. Per i sette ragazzi sono state accertate le violazioni che prevedono sanzioni di 400 euro ciascuna. Inoltre, nei confronti di uno di essi, un ragazzo proveniente da altro Comune, è stata accertata anche la violazione per lo spostamento non giustificato, per altri 400 euro.



L’attività di prevenzione della polizia municipale per contrastare gli assembramenti è proseguita con la sanzione ad un circolo che somministrava bevande nonostante le disposizioni vigenti in tema di pandemia. Anche in questo caso la multa è stata di 400 euro. Stesso importo, infine, anche per il conducente di un veicolo che viaggiava in violazione alla normativa anti covid.



La Polizia locale ricorda ai cittadini che, con l’introduzione della “zona rossa”, è consentito uscire di casa solo per motivi di lavoro, necessità ed urgenza, oltre ad alcuni specifici casi disciplinati dal Dpcm in vigore fino a venerdì prossimo.