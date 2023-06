Jesi, altro furto con spaccata: colpito il circolo Sandro Pertini

I ladri hanno portato via una macchinetta cambiasoldi contenente 1500 euro e 800 euro in monete tra fondo cassa e una raccolta benefica

JESI – Altro furto con spaccata in città. Stavolta a essere colpito è stato il Circolo Sandro Pertini di via delle Nazioni, che ospita l’associazione Asd Felice Cavallotti affiliata alla Federazione Italiana Biliardo sportivo (Fibs).

I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì, dimostrando di essere conoscitori dei luoghi visto che sono passati da un cancello laterale non visibile dalla strada. Hanno divelto la vetrata e la serranda elettrica, utilizzando presumibilmente un piede di porco, poi sono sgattaiolati all’interno e hanno prelevato il fondo-cassa, due contenitori pieni di spiccioli per una raccolta fondi da devolvere all’acquisto di un defibrillatore (totale 800 euro in monete) e una macchinetta cambiasoldi che secondo la stima dei proprietari avrebbe dovuto contenere circa 1500 euro. Poi sono fuggiti, forse a bordo di una macchina o di un furgoncino, essendo la macchinetta piuttosto ingombrante.

I referenti del circolo se ne sono accorti al mattino quando hanno allertato i Carabinieri. Sul posto, sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi insieme ai carabinieri della Stazione. Hanno eseguito il sopralluogo e avviato le indagini del caso.

Si tratta dell’ottava attività commerciale visitata dai ladri nell’arco di poche settimane: stesso modus operandi, come se la spaccata fosse la firma di questi teppisti. Le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili e capire se tutti i furti consumati in zona – al centro estetico “Officina del Corpo” e alla lavanderia nello stesso complesso Mercantini, alla parrucchieria “Hairsense” sempre al Mercantini, da “Pizza & co”, al ristorante-pizzeria “Pepito” e al negozio “Toys” di Monsano, al centro estetico in via Rossini e alla parrucchieria “I Pieroni” – possano essere attribuiti alla stessa mano.