Jesi, furto con spaccata al centro estetico Officina del Corpo

JESI – Un altro furto con spaccata in città. Ad essere preso di mira il centro estetico “Officina del Corpo” situato nel complesso Mercatini. Ignoti sono entrati in azione nel weekend, nottetempo. Hanno scardinato il vetro di una porta-finestra e lo hanno appoggiato al muro, dopo essersi aperti un varco hanno visitato l’ufficio e la reception, mettendo tutto a soqquadro. Hanno aperto i cassetti, gli sportelli e frugato ovunque, a caccia presumibilmente di denaro contante. Sono scappati con il fondo-cassa, pochi spiccioli, e un libretto degli assegni. L’amara sorpresa per le titolari, al mattino quando andando al lavoro hanno trovato la vetrata abbattuta e le luci accese. Immediato l’allarme ai Carabinieri che stanno conducendo le indagini. Purtroppo non ci sono telecamere, poiché l’ingresso del centro si affaccia sulla galleria di palazzo Mercantini che è di proprietà comunale. Sembra che tra i residenti nessuno abbia udito nulla.



Tra residenti e lavoratori dello stabile c’è paura. Quello al centro estetico è il secondo furto con spaccata che si verifica nelle ultime settimane. Il 16 maggio era stata colpita la parrucchieria “Hairsense”, al civico 34, al pianterreno dell’edificio che si affaccia sul trafficatissimo viale della Vittoria. E sembra che nella stessa nottata, i ladri abbiano tentato anche una spaccata ai danni della lavanderia che si trova nello stesso edificio. In dieci anni di attività di “Officina del corpo” non era mai accaduto nulla di simile. Così come non si erano mai verificati furti da “Hairsense”. Residenti e commercianti del centro, chiedono un intervento dell’Amministrazione comunale affinché vengano installate delle telecamere a tutela del palazzo.