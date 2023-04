Jesi, furto con spaccata da “Pizza & Co”: ladro messo in fuga dall’allarme con fumogeno

JESI – Colpo con spaccata ieri sera poco dopo le 23,30 ai danni della pizzeria “Pizza &co.” situata dentro alla galleria del centro commerciale Il Torrione. Un bandito solitario, presumibilmente nascosto dentro al centro commerciale, ha atteso la chiusura e poi è entrato in azione. Ha divelto la vetrina della pizzeria e una volta riuscito a entrare si è diretto alla cassa. Ma ha agito a volto scoperto e a favore di telecamere di sicurezza. Per cui ha le ore contate. I carabinieri del Norm di Jesi intervenuti per i rilievi di legge hanno avviato le indagini e acquisito i filmati. Il bandito è stato messo in fuga dall’allarme che fa scattare un dispositivo di fumogeni. Si è dovuto accontentare degli spiccioli prima di scappare dalle uscite di emergenza del centro commerciale.

Il titolare di “Pizza & Co.” Erico Bonvecchi