Jesi: tenta un furto in un centro benessere, 26enne arrestato dai Carabinieri

JESI – Tenta di fare irruzione all’interno di un centro benessere nel quartiere San Giuseppe, quando viene sorpreso dai Carabinieri della Compagnia di Jesi e arrestato in flagranza di reato. E’ successo nella tarda serata di ieri 2 febbraio.

In manette per tentato furto aggravato è finito un 26enne italiano, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Castelplanio, dell’Aliquota Radiomobile di Jesi e della Stazione di Serra de’ Conti che stavano eseguendo dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Jesi proprio per prevenire e contrastare, in particolare, i reati predatori. I militari hanno bloccato il giovane mentre tentava di forzare la porta secondaria di un centro benessere, situato nel quartiere San Giuseppe, utilizzando un ferma-persiana in metallo scardinato dalla parete. Il furto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri: il 26enne, infatti, era quasi riuscito ad aprire la porta. E’ stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato. Comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ancona, questi ne ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona.