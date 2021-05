Allarme a Jesi, distraggono l’artigiano e gli rubano il portafogli

JESI- Un furto con destrezza è stato consumato venerdì, 28 maggio, nel primo pomeriggio ai danni del negozio di riparazione biciclette situato in via XXIV Maggio. In azione due ladruncoli, piuttosto giovani, forse appena maggiorenni, che hanno preso di mira l’anziano gestore del negozio, un artigiano 74enne appassionato di bici che ha trasformato il suo hobby in lavoro vero e proprio. I ragazzi hanno agito in due, proprio all’orario di apertura pomeridiana del negozio, verso le 16:30.

Hanno bussato alla vetrina e l’artigiano, pensando che i giovani avessero qualche guaio con le loro bici, ha subito aperto disponibile ad aiutarli. Invece con uno stratagemma, hanno messo in atto il loro piano vigliacco: uno dei due ha imbastito una chiacchierata con l’uomo, chiedendo indicazioni su presunte riparazioni da fare alla sua bicicletta, intanto il complice era sgattaiolato dentro al negozio e aveva già adocchiato il portafogli appoggiato sul bancone. Con un gesto rapidissimo lo ha arraffato poi i due sono bruscamente scappati e il 74enne ha capito che qualcosa non tornava: si è girato e ha visto che il portafogli, con dentro circa 400 euro, era sparito. Ha dunque lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Jesi che hanno sentito la testimonianza della vittima e raccolto informazioni utili a indirizzare le indagini. Purtroppo il negozio non è dotato di telecamere, ma ve ne sono installate nel quartiere per cui la caccia ai due ladruncoli è in corso.