Jesi: l’addio a Doriana, morta nell’incidente sulla Provinciale 2

JESI – Saranno celebrati domani, venerdì 8 luglio, nella chiesa di San Pietro Martire i funerali di Doriana Ferretti, la 60enne vittima di un tragico incidente sulla provinciale 2 a Senigallia martedì 5 luglio.

La donna, originaria di Serra San Quirico ma residente a Jesi, era alla guida della sua Fiat Panda e viaggiava in direzione mare, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura che ha terminato la sua corsa contro un albero. Forse, a tradire la poveretta, un malore che l’ha colta alla guida, impedendole di tentare di frenare o di sterzare. La comunità jesina si stringe oggi con commozione al marito Bruno Baiardi, al figlio Jacopo e al fratello Cesare.

Il magistrato, non ritenendo necessario disporre un esame autoptico per chiarire le cause del decesso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia autorizzando così le pratiche per la sepoltura. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Ciccoli e Brunori, in via Battistoni alla Zipa. L’ultimo addio domani 8 luglio alle ore 10 nella chiesa di San Pietro Martire, poi la tumulazione al cimitero cittadino.