Jesi, “Free Hugs”: a Palazzo Bisaccioni l’abbraccio è a fumetti

JESI – Sessanta abbracci a fumetti, opera di 40 autori e autrici che attraversano quasi un secolo di storia di questa arte: originali che vanno dagli anni ’30 del secolo scorso a inediti in uscita. È il patrimonio messo in mostra da ieri e fino al 10 ottobre a Palazzo Bisaccioni da “Free Hugs. L’abbraccio a fumetti”. «Una mostra da guardare e da leggere, in cui ogni tavola – dalle illustrazioni che appaiono quadri alla vera e propria parte di una storia- è l’ingresso al mondo dell’autore» spiega Alessio Trabacchini che, in collaborazione con Giulio De Vita, ne è curatore.

Il curatore Alessio Trabacchini illustra Free Hugs

Il progetto si è aperto con una anteprima internazionale e prestigiosa: da mercoledì scorso, a Venezia, tavole e contenuti sono proiettati sugli spazi esterni della nuova Sala Laguna al Lido in occasione della 78a Mostra del Cinema, nell’ambito delle Giornate degli Autori. In seguito la mostra si sposterà a Pordenone, al P.A.F.F. Palazzo Arti Fumetti Friuli. La realtà che, con Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e ACCA Academy di Roma ha messo in piedi l’evento, inquadrato nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini.

«Se tema del Festival Pergolesi Spontini 2021 è “tutti per uno”, ecco che l’abbraccio vi si sposa perfettamente – dice il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara – l’arte deve sempre dire qualcosa rispetto all’attualità e dare domande».

Di abbracci, evidenzia la mostra, è importante parlare in questi mesi di pandemia che ce li hanno negati.

Free Hugs

Il cuore della mostra è rappresentato da autori contemporanei, italiani e stranieri, scelti tra maestri riconosciuti, come Gipi, Manuele Fior, Davide Reviati, Yvan Alagbé, nome fondamentale del fumetto d’avanguardia, e le personalità emergenti del graphic novel, tra i quali Zuzu, Antonio Pronostico e Alice Socal. È infatti soprattutto in questi ultimi anni che la rappresentazione dell’abbraccio è diventata un elemento ricorrente della narrativa disegnata, spazzando via le convenzioni visive e narrative del fumetto classico. I segni di questa mutazione sono riscontrabili tanto nell’umorismo corrosivo di Maicol e Mirco quanto nella riscrittura dell’immaginario fantascientifico operata da LRNZ o ancora del raffinato intimismo di Bianca Bagnarelli, matita del “New York Times”.

Ma il singolare taglio della collettiva permette anche di ripensare sotto questa angolazione l’evoluzione del fumetto come forza espressiva: ecco allora le opere di giganti come Will Eisner e una selezione degli autori che stanno rinnovando il fumetto seriale, da quello di tradizione italiana, come Dylan Dog, a quello di matrice supereroistica.

Il curatore Alessio Trabacchini illustra, con Cristian Carrara, Free Hugs

A Palazzo Bisaccioni a Jesi ci saranno anche tanti eventi ed attività collaterali alla scoperta del mondo del fumetto e del suo linguaggio: la mostra dei giovani e degli allievi dei corsi di Fumetto dell’Accademia ACCA di Jesi e Roma, gli incontri e i laboratori per giovanissimi a cura di Acca, le Masterclass con autori di livello nazionale ed internazionale a cura di P.A.F.F., le visite guidate e in streaming, una mostra fotografica dedicata al tema dell’abbraccio di Francesca Tilio. Una proposta che arricchisce e integra l’offerta di spettacolo dal vivo proposto, negli stessi giorni, dal Festival Pergolesi Spontini, capace di generare attenzione, curiosità e divertimento su un pubblico ampio ed eterogeneo per età ed interessi.

Artisti in mostra: Yvan Alagbé, Mario Alberti, Bruno Angoletta, Bianca Bagnarelli, Alessandro Baronciani, Andrea Bruno, Sal Buscema, Al Capp, Francesco Cattani, Caza, Arturo Del Castillo, Will Eisner, Manuele Fior, Leone Frollo, Gipi, Nicola Gobbi, Jacovitti, Frank King, Tim Lane, LRNZ, Maicol & Mirco, Enrico Marini, Mabel Morri, Kalina Muhova, Marino Neri, Enrico Pantani, Rita Petruccioli, Mirco Pierfederici, Antonio Pronostico, Davide Reviati, Ritardo, Frank Robbins, Silvia Rocchi, Valerio Schiti, Bill Sienkiewicz, Alice Socal, Marco Soldi, Sualzo, Ferdinando Tacconi, Zuzu.

