Jesi, Fratelli d’Italia apre la sede e arriva Crosetto

JESI – Fratelli d’Italia, il partito politico guidato da Giorgia Meloni, inaugura la sua sede jesina giovedì prossimo 15 settembre, in via Gramsci 47, e a tagliare il nastro ne arriva, nell’ambito della campagna elettorale per le politiche in corso, l’esponente nazionale Guido Crosetto.

L’appuntamento è fissato per le 17. A ricevere Crosetto, ci saranno naturalmente anche i consiglieri comunali di FdI Antonio Grassetti, candidato sindaco alle ultime amministrative, e Chiara Cercaci. Subito dopo Crosetto interverrà all’iniziativa organizzata per l’occasione a Palazzo dei Convegni, ospiti Stefano Benvenuti Gostoli, candidato alla Camera per il collegio uninominale di Ancona, il capogruppo FdI in Consiglio regionale Carlo Ciccioli e il consigliere regionale del partito Marco Ausili.

«Il programma economico che Fratelli d’Italia porterà al governo dell’Italia affronterà problematiche importanti che a livello Marche stiamo determinando con successo negli ultimi due anni – affermano in un comunicato in vista dell’appuntamento Benvenuti Gostoli, Ciccioli e Ausili – la presenza di Guido Crosetto è garanzia che il nostro “Modello” amministrativo, alla Regione e in tanti Comuni, saprà essere ulteriormente valorizzato». Per Ciccioli e Ausili: «Nelle scorse elezioni Comunali, in condizioni difficili, proprio qui a Jesi abbiamo conseguito uno dei risultati più soddisfacenti, con quasi il 12% dei consensi accordati al candidato a Sindaco Antonio Grassetti e due seggi ottenuti in consiglio comunale: Antonio Grassetti e Chiara Cercaci. Partiamo da questo importante dato per costruire una reale alternativa alla sinistra anche a Jesi. Per questo l’inaugurazione di una sede di partito è sempre da salutare con favore per i cittadini e per il partito stesso. Il modello Marche, nonostante le conseguenze della pandemia e alla difficile congiuntura economica, sta dando importanti risultati in termini di riforme, ricostruzione, rilancio infrastrutture ed attrattività della nostra Regione».

«Abbiamo fortemente voluto – prosegue Benvenuti Gostoli – che Guido Crosetto facesse tappa a Jesi per illustrare le politiche in campo economico e, quindi, occupazionale che intendiamo portare avanti a livello nazionale. In più, siamo certi che riusciremo ad eleggere una fortissima ed autorevolissima rappresentanza di esponenti marchigiani nel prossimo Parlamento. La filiera istituzionale ne uscirà rafforzata e sarà concreta, non come per anni la sinistra, pur avendone l’occasione, non è stata in grado di farlo o, più probabilmente, non ha voluto farlo, considerando le Marche periferia d’Italia. Con noi, invece, non sarà così. Le Marche saranno sempre più protagoniste».