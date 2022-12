Jesi, Francesca Amadio a ‘Ballando con le stelle’: emozioni e divertimento

Una bella esperienza per la ballerina jesina che ha potuto vedere da vicino personaggi e maestri in un vortice di musica e coreografie spettacolari

JESI – Non solo amanti del ballo e curiosi per i tanti vip in gara, ma anche una ballerina professionista nella rosa del pubblico di Rai 1 della finale del popolare programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Dall’alto della sua esperienza e preparazione nella danza e guidata dalla curiosità, la ballerina Francesca Amadio – diplomata ANMB (Associazione nazionale maestri di ballo) e titolare della scuola “Sweet Dance 2.0” di via Kolbe a Jesi – ha deciso di partecipare come pubblico alle battute finali del programma che, per questa edizione, si è chiuso con la vittoria della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

«Sono voluta andare in studio più che altro per soddisfare una curiosità – ci racconta Francesca Amadio, che con la sua scuola è specializzata in balli di gruppo e ballo liscio, sia base che avanzato -; volevo vedere come fosse il programma da vicino ed è stato straordinario. Lo studio, una piccola bomboniera di schermi e luci, poi la musica dal vivo con l’orchestra, le coreografie… davvero bello e coinvolgente». Partecipare in studio, sebbene come “osservatrice privilegiata” essendo una professionista, ha permesso a Francesca di vivere una grande emozione. «Seguivo il programma da tanti anni – dice ancora – ma vederlo dalla tv è tutta un’altra cosa. Mi ha lasciato delle emozioni forti, perché grazie agli effetti speciali e alle luci, agli schermi ovunque anche lo spettatore sembra proiettato negli spettacoli di danza. È molto coinvolgente».

Francesca Amadio negli studi televisivi di “Ballando con le stelle”

Sebbene il programma sia seguitissimo, questa edizione è stata accompagnata da uno strascico di polemiche sollevate dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che puntava il dito sulla penalizzazione del ballo rispetto allo show e sulla coppia vincitrice. «Polemica non giusta a mio avviso – aggiunge Amadio –, quello è uno show, ha regole ben diverse dal ballo. Si punta anche su altri elementi, non solo sulla gara di ballo, ma sono proprio le storie personali dei partecipanti, gli intrecci amorosi, le situazioni di vita che rendono così interessante e seguito il format. Non è solo ballo ma un insieme di elementi, non ultimo credo l’immedesimazione dello spettatore nei problemi che ogni concorrente porta con sé in gara: i vip appaiono meno patinati e più umani, piace anche quello. Poi le polemiche stesse, così come i voti della giuria, fanno opinione. Ci sono tante cose che rendono bello il programma».

Sulla coppia vincitrice la ballerina Francesca Amadio conviene che tecnicamente la Costamagna fosse molto brava e che abbia inciso a suo favore «l’essere portata da un ballerino che ha già vinto tre edizioni di Ballando con le stelle Europa, ma le sue capacità sono indubbie. Così come credo che Gabriel Garco abbia dato una gran bella prova di sé e che se non fosse uscito avrebbe concorso alla vittoria». Un’esperienza bella, emozionante, resa più speciale per averla condivisa con il figlio, dj e musicista, che certamente varrebbe la pena di ripetere.