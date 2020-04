Foto e solidarietà, ecco l’iniziativa “Naturalmente ci aiutiamo”

JESI- Un’iniziativa tesa a rafforzare la raccolta fondi della Fondazione di Comunità Vallesina Aiuta Onlus: ecco l’idea del gruppo di fotografia naturalistica “La notte”.

Per “Naturalmente ci aiutiamo”, l’associazione ha coinvolto eccellenti fotografi naturalistici da tutta Italia che hanno messo a disposizione più di 30 foto: queste potranno essere acquistate e personalizzate con una dedica della presidente della Fondazione, l’olimpionica Elisa Di Francisca, che – con un videomessaggio – ha voluto sottolineare la particolare valenza del progetto.

Si tratta di fotografie davvero straordinarie che possono essere prenotate versando una somma minima – 50 euro – direttamente all’Iban della Fondazione (IT 15 P 03111 21205 000000000737).

Promozione di Elisa Di Francisca Naturalmente ci Aiutiamo ed Elisa di Francisca,presidente della fondazione Aiuta-Onlus Pubblicato da Naturalmente ci Aiutiamo su Martedì 21 aprile 2020

I proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione per l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione individuali a beneficio del Carlo Urbani e della rete di servizi sociali della Vallesina.

Dal 22 aprile la Fondazione Vallesina Aiuta Onlus con la campagna “Insieme per Jesi” ha raccolto 98.100 euro. Di questi ne sono stati già spesi 47.580 per l’acquisto di un sistema tomografico ad impedenza elettrica per il monitoraggio della funzionalità polmonare a beneficio della Terapia Intensiva del Carlo Urbani (pari a 30.500 euro), di 7.000 mascherine tra 3FP chirurgiche e FFP2 (12.871 euro) e di mille camici monouso (4.209 euro). I fondi ancora da utilizzare ammontano pertanto a 50.520 euro. È programmato per giovedì prossimo il consiglio di amministrazione della Fondazione per decidere il loro impiego.