Jesi, foto trappole contro l’abbandono dei rifiuti: si prosegue

JESI – Telecamere contro l’abbandono dei rifiuti, avanti fino a ottobre 2026. Lo ha deciso la Giunta, «considerato – è la valutazione – che è possibile esprimere una valutazione positiva in ordine alla sperimentazione effettuata». Integrato l’elenco della cinquantina di siti dove, a rotazione, le spycam possono essere piazzate. Entra nel novero delle possibilità anche Largo Saponari, cuore del centro storico, «per ragioni di contiguità geografica rispetto ad altre vie già incluse». Sono state 171 le multe elevate nel 2023, 273 quelle dello scorso anno.

L’abbandono dei rifiuti comporta sanzioni da mille a 10mila euro, che raddoppiano in caso di rifiuti pericolosi. Il sistema di controllo ed accertamento prevede che, una volta acquisite le immagini, l’agente operatore della Polizia locale verifica le riprese e, laddove registra l’infrazione, raccoglie i relativi fotogrammi che evidenziano l’individuo, eventualmente l’auto e il numero di targa che consente di risalire al proprietario o al suo utilizzatore. A seconda dell’infrazione riscontrata le sanzioni variano.

«Numerose le segnalazioni, anche recenti– è stata la constatazione degli uffici comunali nel dare il via libera al noleggio di due spycam per altri 18 mesi – è necessario intervenire con idonei strumenti di controllo al fine di identificare i trasgressori delle norme sul conferimento dei rifiuti e impedire il radicamento di circostanze che possono determinare problemi igienico sanitari e pericolosità».