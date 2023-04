Jesi, fontane senza pace: c’è da ripararle in Piazza della Repubblica e Piazza Pergolesi

JESI – Hanno fatto discutere, entrambe, parecchio e per mesi, con le vicende dei rispettivi spostamenti: di qualche metro l’una, addirittura da una piazza all’altra la seconda. Vicende che non hanno mancato di avere un peso anche politico nel dibattito cittadino. Ora sulle due fontane in centro di Piazza Pergolesi e Piazza della Repubblica occorre mettere mano: la prima non funziona e l’acqua non sgorga, l’altra funziona male. Si procederà a sistemarle, è la curiosità, peraltro con una spesa complessiva certo non esorbitante per le casse pubbliche: in tutto, poco più di mille e cento euro.

«La pompa della fontana presso Piazza Pergolesi risulta irreparabilmente danneggiata – spiegano gli uffici comunali – pertanto al momento non funzionante e non è conveniente la sua riparazione. Dunque è necessario procedere con l’installazione di una nuova pompa al fine della sostituzione di quella danneggiata». Costo poco meno di 428 euro.

In Piazza della Repubblica invece «è stato rilevato il malfunzionamento dell’impianto di pompaggio della fontana presso Piazza della Repubblica che risulta particolarmente rumoroso. Necessario procedere con la sostituzione dei cuscinetti e con una verifica complessiva». Costo, poco meno di 708 euro. Confidando che da entrambe l’acqua torni a scorrere senza problemi.