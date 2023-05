Jesi, dalla Fondazione Pace e bene mascherine e camici per la Croce Verde

JESI – Una donazione per la Croce Verde Jesi. L’ente infatti comunica che lo scorso 20 maggio ha ricevuto sotto forma di donazione circa 15.000 mascherine chirurgiche, confezioni di gel per le mani e camici di protezione da

parte della Fondazione Pace e Bene onlus di Montelupone, in provincia di Macerata.

«I materiali donati saranno utilizzati dai nostri soccorritori nelle attività di primo soccorso ed emergenza,

nonché di servizi di trasporto sanitario soprattutto dato che l’utilizzo di mascherine all’interno delle

strutture sanitarie è stato prolungato fino al 31 dicembre 2023», spiega la Croce Verde.



Che conclude: «Il consiglio Direttivo e tutta l’associazione sentitamente ringraziano la Fondazione per il gesto dimostrato e per il suo operato nell’aiutare e sostenere le associazioni del territorio.

