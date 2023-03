Jesi, la Fondazione Carisj premia il team vincitore del concorso “Conoscere la borsa”

Ai ragazzi è stata data la possibilità di investire un capitale virtuale in Borsa, acquisendo così le abilità economiche di base e approfondendo la conoscenza dei mercati finanziari internazionali, il tutto grazie al lavoro di squadra

JESI – Presso Palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, si è tenuta la cerimonia di premiazione per i primi classificati al concorso “Conoscere la Borsa”, il coinvolgente concorso europeo online che offre la possibilità agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di investire un capitale virtuale in Borsa, inserito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, anche per questo anno scolastico, tra i propri progetti nel settore Educazione, Istruzione e Formazione.

Al concorso online gratuito hanno partecipano gli studenti degli istituti: IIS “Cuppari-Salvati” e Liceo Scientifico “Da Vinci” di Jesi e dell’IIS “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia, per un totale di 43 squadre.

Prima classificata per la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi è stata la squadra “Le Criniere” della classe 5AAFM dell’I.I.S. Cuppari-Salvati, composta da: Carbonetti Leonardo, Girombelli Edoardo, Marchetti Nicola e Morgante Marco. Docente referente: Prof.ssa Cinzia Predicatori.

Ai ragazzi è stata data la possibilità di investire un capitale virtuale in Borsa, acquisendo così le abilità economiche di base e approfondendo la conoscenza dei mercati finanziari internazionali, il tutto grazie al lavoro di squadra.

Il concorso, svoltosi in tutto il territorio nazionale promosso dall’ACRI – l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA, ha visto la partecipazione di circa 4.000 studenti in tutta Italia e oltre 100mila studenti nei sette paesi europei che hanno partecipato alla 40esima edizione, promossa dall’European Savings and Retail Banking Group.

Attraverso la metodologia del learning by doing, con “Conoscere la Borsa” gli studenti hanno la possibilità di investire un capitale virtuale in Borsa mediante operazioni eseguite su quotazioni reali di piazze borsistiche. L’obiettivo dei ragazzi è accrescere il valore del loro deposito attraverso la compravendita di titoli, con un’attenzione particolare agli investimenti sostenibili.

Agli studenti primi qualificati nella classifica interna del concorso per la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, e terzi classificati a livello nazionale, è stato conferito l’attestato di partecipazione, alla presenza del Presidente Dott. Ing. Paolo Morosetti, del Segretario Generale Dott. Mauro Tarantino, del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Cuppari-Salvati” Prof. Alfio Albani e della Prof.ssa Cinzia Predicatori. Il team parteciperà poi alla premiazione del concorso nazionale che si terrà a Cuneo dal 13 al 15 aprile, ospitata dalla Fondazione