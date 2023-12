Jesi, la Fondazione Cardinaletti riporta i suoi eventi in città

JESI – Nata a Jesi, da qui ha portato in tutta Italia la ricerca di personaggi e simboli di una pratica sportiva vissuta in maniera etica e inclusiva, con il Premio L’Amico AtlEtico, e qui ha messo in piedi grandi eventi arrivati a gremire il PalaTriccoli, con la presenza delle figure ai massimi livelli dello sport italiano. E a Jesi, dopo aver aiutato in questi anni circa 330 ragazzi e ragazze a trovare una loro via verso l’attività fisica e sportiva, la Fondazione Gabriele Cardinaletti si prepara a tornare con due importanti appuntamenti.

Il primo sarà quello del prossimo 19 dicembre al Teatro Pergolesi (17,30): sarà qui che la Fondazione Cardinaletti presenterà “AtlEticamente insieme – Ritorno al futuro”, avviando la campagna di adesioni per il 2024. E proprio il 2024 riporterà in scena in città – in una sede ancora definire – la riproposizione e l’ampliamento di quella che fu nel 2010 la mostra “Jesi il ‘900”. Allora, a San Nicolò, in migliaia visitarono una esposizione multimediale che rappresentava una cavalcata nella storia contemporanea della città, fra fatti e personaggi. La Fondazione, in collaborazione con le scuole e diverse realtà associative, sta lavorando ad un nuovo evento che, in primavera, racconterà ancora ciò che è stato ma aggiornandolo e proiettandolo verso ciò che sarà e potrebbe essere nel prossimo e meno prossimo futuro, di qui al 2050.

Negli anni la Fondazione Cardinaletti ha riunito più di 700 soci e una serie di soci onorari illustri: le glorie, jesine e non, dello sport cittadino come Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Alberto “Lupo” Rossini, Michele Maggioli e Mason Rocca e figure come Josefa Idem, Andrea Zorzi, le campionesse paralimpiche Francesca Porcellato e Paola Protopapa o Beppe Marotta, attuale a.d. dell’Inter. Alcuni di loro, il 19 dicembre al PalaTriccoli, insieme ad Andrea Cardinaletti ci saranno.

lL’ingresso sarà libero con prenotazione del posto dall’11 dicembre.

