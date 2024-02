Jesi, aveva il foglio di via per tre anni ma passeggiava in Corso Matteotti: denunciato 32enne marocchino

JESI – Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio in centro storico in Corso Matteotti, è stato denuciato alla autorità giudiziaria un cittadino marocchino 32enne con precedenti per il reato di violazione del divieto di ritorno.

L’attenzione dei poliziotti era stata attirata dall’individuo extracomunitario che, nelle settimane antecedenti, era stato già fermato dagli agenti per la contestazione di uso personale stupefacente. Alla vista degli operatori, l’uomo, in compagnia di una donna anch’essa extracomunitaria, è entratro repentinamente all’interno di un bar. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti li hanno raggiunti per la compiuta identificazione. L’uomo, risultava avere precedenti per reati in materia di stupefacenti, destinatario altresì di avviso orale e foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Jesi per la durata di tre anni emesso dal Questore di Ancona, ancora in atto. La donna, risultava avere precedenti per reati contro il patrimonio e contro l’amministrazione della giustizia. Sottoposti entrambi a perquisizione personale in materia di stupefacenti, l’atto dava esito negativo. L’uomo, veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per la reiterata violazione del divieto di ritorno.