Jesi, Fileni sceglie il centro storico per il suo nuovo spot

Le riprese dureranno alcuni giorni. Sono stati scelti per l'ambientazione i luoghi cari all'azienda avicola, fra i quali piazza Colocci

JESI – “Ciak, si gira!”, o meglio: “Ciak, si replica!”. Sono tornate le cineprese per le piazze, le vie e le colline delle Marche. Sul set l’attore principale è l’azienda Fileni, la storia da raccontare è quella del biologico. Si gira in questi giorni il nuovo spot, il seguito del concept pubblicitario che è entrato nelle case di tutti gli italiani.

Le riprese dureranno alcuni giorni, sono stati scelti per l’ambientazione i luoghi cari all’azienda ed i paesaggi che esprimono al meglio le peculiarità della nostra regione e i progetti bio di Fileni.

Il regista scelto è Luca Lucini, autore di Tre metri sopra il cielo, il teen-movie tratto dal libro di Federico Moccia che è ormai un cult. Lucini oggi è uno dei registi più affermati ed amati dal grande pubblico e, dopo l’esordio di successo del 2004, ha centrato tanti altri traguardi con film come Amore, bugie & calcetto o Nemiche per la pelle. Lucini è un virtuoso della macchina da presa e prima di dedicarsi ai lungometraggi si era misurato con i videoclip dei musicisti più famosi. Ora le sue qualità saranno utili al nuovo spot Fileni che sarà sempre nel segno della continuità con qualche marcata attualizzazione sempre nelle tematiche tradizionali del biologico e del contesto natura. Una produzione importante, curata dall’agenzia di comunicazione TBWA\Italia, un set suggestivo nella primavera delle nostre colline e protagonisti veri e genuini come nello storico degli spot Fileni.

«Le Marche sono la nostra casa – afferma Roberta Fileni, membro del CdA dell’azienda – la scelta di mostrarle in tutto il loro splendore è stata naturale, così come naturali e genuini sono i nostri prodotti che, in questo nuovo spot, saranno raccontati da un punto di vista più fresco e giovanile».

Soddisfatto ed entusiasta anche Simone Santini, Chief Commercial Officer Fileni: «Il biologico, l’attenzione per la qualità e la sostenibilità sono per noi pillar strategici fondamentali. Il nuovo spot, che sarà on air a partire da Maggio li racconta con straordinaria efficacia. La musica rimarrà una componente fondamentale della comunicazione Fileni. Abbiamo lavorato davvero sodo insieme a TBWA\Italia, e Bottega del Suono ha dato vita a un jingle di valore, che è già pronto a diventare una hit».

Lo spot verrà trasmesso nel mese di maggio.