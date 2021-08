Jesi, fiere di San Settimio confermate. Ora si lavora per la tombola

JESI – Tombola di san Settimio da seduti in piazza della Repubblica (con fontana dei Leoni)? Potrebbe essere una delle ipotesi sul tavolo dell’amministrazione per riproporre in presenza, dopo un anno di stop forzato dalla pandemia, il tradizionale evento che apre ufficialmente la tre giorni di fiere in centro storico e a Porta Valle.

Le restrizioni covid sono stringenti: niente assembramenti. Sindaco e assessori, che hanno appunto confermato le bancarelle pur rivedendone numeri e disposizioni, stanno pertanto definendo in questi giorni l’eventuale organizzazione della grande tombola del 22 settembre. Nulla è ancora deciso. Di sicuro, qualora l’evento fosse confermato, gli ingressi dovranno essere contingentati e, a quel punto, non si escludono le sedie. Altrimenti, diventerebbe pressoché impossibile far rispettare il metro di distanza fra ciascuna persona.

Entro il mese di agosto, la questione andrà chiarita, ma a questo punto è probabile che il Comune – che organizzerà le fiere in proprio – ci proverà a rilanciare anche la tombola. L’evento in streaming, del resto, piace a pochi. Si lavora, nel contempo, alla predisposizione dei piani di sicurezza per allestire l’area delle bancarelle. Quest’anno, gli ambulanti non potranno essere più di 460, per poter garantire spazi di passaggio più ampi.

Queste le vie e piazze in cui si svolgerà la Fiera di San Settimio:

– Zona alta: Piazza Federico II, Piazza Colocci, Piazza Ghislieri, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza della Repubblica, tratto di Corso Matteotti;

– Zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Piazzale Mezzogiorno, Via Rosselli, Via Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Partigiani Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio, via San Marino, via Lucagnolo, Campo Boario, via XXIV Maggio, Costa del Montirozzo, via Setificio;

Escluse, quindi, Corso Matteotti (eccetto tratto iniziale partendo da Piazza della Repubblica), «poiché trattasi di via interessata dai lavori pubblici», Piazza della Repubblica, utilizzabile solo parzialmente «a causa della collocazione della fontana dei Leoni e per motivi igienico sanitari che impongono l’adozione delle misure previste dalle linee guida approvate con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 in materia di sagre e fiere», via Mazzini, via del Torrione e via Cascamificio (da un solo lato).