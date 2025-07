Jesi, Festival Pergolesi Spontini: ecco Eugenio Finardi

JESI – Terza settimana di eventi, concerti e spettacoli per il XXV Festival Pergolesi Spontini, dedicato quest’anno al tema “Viaggi e miraggi”. Tre gli appuntamenti a Jesi, tutti in Piazza Federico II, e uno a Morro d’Alba tra i filari del celebre vino “Lacrima” che quest’anno festeggia i 40 anni del riconoscimento della Doc.

Dedicato ai più piccoli e alle famiglie, giovedì 31 luglio (ore 21) in Piazza Federico II a Jesi va in scena “Sconcerto d’amore” di Nando e Maila, un sorprendente concerto-spettacolo per trapezio e tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti circensi. Con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, racconta con ironia una storia d’amore travagliata di una coppia ‘scoppiata’. Nando e Maila giocano ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro. Musicista eclettico lui, e attrice-acrobata lei, danno vita ad un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, con un poetico “happy ending” sul trapezio.

Sconcerto d’amore_NANDO E MAILA (2) Ruben-Micieli_pianoforte.jpg Ti racconto Don Giovanni – @Fondazione ORT – Luca Brunetti_rid

Per il format “Wine concert”, concerti al tramonto tra musica ed enogastronomia, venerdì 1 agosto ore 18 al Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba c’è Ruben Micieli, uno dei più promettenti pianisti della scena musicale internazionale, in una selezione delle migliori musiche di Chopin. Pianista, direttore e compositore, Micieli ha vinto oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, ed è celebrato dalla critica per il virtuosismo, l’eleganza interpretativa e la capacità di trasmettere emozione.

Nel format “Wine Concert”, il Festival Pergolesi Spontini celebra l’accoglienza delle cantine del Labrima di Morro d’Alba e del Verdicchio dei Castelli di Jesi, occasione per il pubblico di vivere in modo diverso la musica: prima del concerto, di cui sono protagonisti giovani promesse della musica classica, il pubblico ha l’occasione di fare una visita guidata della cantina e di degustarne i prodotti, con un fresco calice di vino.

Sempre Piazza Federico II a Jesi accoglie sabato 2 agosto (ore 21) il concerto di Eugenio Finardi, che in “Tutto ’75 – ’25” festeggia i 50 anni dal primo album con un nuovo tour. Dopo il successo di Euphonia Suite, presenta uno spettacolo in cui propone le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera che lo ha consacrato come uno degli artisti più originali della canzone d’autore italiana. Tra grandi successi e brani tratti dal nuovo album omonimo, la voce di Eugenio è uno strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che toccano temi universali. Con lui sul palcoscenico di Jesi sono Giuvazza Maggiore (chitarra, loop, cori), Maximilian Agostini (tastiere, basso, cori), Alex Pacho Rossi (batteria, percussioni, cori), la produzione è di International Music And Arts.

Ancora a Jesi, Piazza Federico II, domenica 3 agosto (ore 21) va in scena “Ti racconto Don Giovanni”, uno spettacolo a cavallo tra musica classica e affabulazione, tra emozione e divertimento nello stile di Alessandro Riccio, in scena con l’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana. Le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart sono proposte nell’arrangiamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto, la produzione è di Fondazione ORT.

Uno dei capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il virtuosismo di un attore, un ensemble di dieci musicisti, la vicenda, le musiche, i sentimenti di un’opera simbolo della storia della musica: questo è “Ti racconto Don Giovanni”, affabulazione in cui Alessandro Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalità, svelandone allusioni e sottintesi. I musicisti dell’Orchestra della Toscana eseguono alcune fra le più belle arie del “dramma giocoso” di Mozart, in un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti.