Jesi: Festa dell’Albero in bici, fra “bombe” di semi e libri riscoperti

JESI – Un centinaio di alberi donati dal Lions Club e altri dall’Acr, per un totale di centodieci da mettere a dimora da domenica 20 novembre prossima alla settimana successiva. E poi la pulizia del fosso Granita coi volontari di Jesi Clean (il 19), la pedalata attraverso le aree verdi della città, dove piantumare gli alberi e vivere momenti di gioco e riflessione in collaborazione con Wwf, Legambiente e Fiab, e le “bombe” di semi per ripopolare i parchi di insetti impollinatori da gettare lungo il percorso (il 20). Infine, martedì 22 novembre a Palazzo dei Convegni, l’incontro con Fondazione Michele Scarponi e l’architetto e urbanista Matteo Dondè, per discutere di pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e zone 30.

Jesi, Festa dell’Albero 2022

È il programma per la Festa dell’Albero 2022 a Jesi, presentato dagli assessori a ambiente e urbanistica Alessandro Tesei e Valeria Melappioni in compagnia di David Belfiori del Wwf, direttore della Riserva di Ripa Bianca, Francesca Paolini di Legambiente, Marco Bigi di Jesi Clean e Mirco Grilli di Fiab Vallesina. «Vogliamo pensare – dice l’assessora Melappioni – che sia il primo di una serie di eventi in un percorso che coinvolge tutte le realtà interessate in un tavolo sui temi della mobilità sostenibile». Per Tesei: «Un tavolo informale e aperto, nel segno della partecipazione per la costruzione di qualcosa di incisivo. Quest’anno, per la Festa dell’Albero che cade il 21 novembre, abbiamo deciso di andare oltre le disposizioni di legge per la ripiantumazione ma di creare un calendario che coinvolgerà l’intero fine settimana e oltre».

Tesei racconta inoltre: «Ai partecipanti all’evento di domenica, e poi nelle scuole dove saremo per l’iniziativa lunedì 21, faremo un dono particolare. Anche il nostro Comune, come credo tutti gli enti, accumula negli anni nei magazzini una quantità di materiali che poi dimentica. Abbiamo ritrovato una mole di copie di un bel libro di fine anni ’70, “Il Parlamento del bosco”, con illustrazioni originali di Orfeo Tamburi e una serie di racconti brevi, fiabe per bambini, adattissimi allo spirito della Festa dell’Albero. Ne faremo omaggio a chi parteciperà».

Il programma

Si comincia sabato 19 novembre alle 14.30 al Parco della Granita: ritrovo all’ex Mattatoio e poi “Tutti insieme alla Granita”, la pulizia con Jesi Clean e Wwf del fondo del torrente Granita. «Luogo non molto conosciuto ma dai tratti magici, dove si passa in un attimo dall’estrema urbanizzazione dei San Giuseppe alla quasi totale assenza di persone» dice Tesei. Ci sarà il Circolo fotografico Ferretti, per documentare la pulizia e raccontare l’esperienza. E il giorno dopo le foto saranno appese al Bosco urbano di via Bocconi, punto d’arrivo dell’appuntamento di domenica 20.

Alle 9,30 il ritrovo ai giardini pubblici in bici. «Ma ci si potrà aggiungere al giro anche nel corso dello svolgimento, nelle varie tappe» spiega Melappioni. Alle 10.30 al Parco del Ventaglio la piantumazione insieme a Rolando Marini, “l’’uomo che pianta gli alberi”; alle 11.30 al Parco del Vallato le piantumazioni e il racconto di David Belfiori sul progetto “Oasi delle api” e di Urban Regardening di Francesca Paolini; alle 12.15 agli Orti Pace incontro con i cittadini, piantumazioni e letture rivolte ai più piccoli di Francesco Gatti. Infine l’arrivo al Bosco urbano di Via Bocconi, dove si terranno pic-nic e poi laboratori e giochi pomeridiani. In caso di maltempo la giornata sarà rinviata.

Martedì 22 novembre alle 21 a Palazzo dei Convegni l’incontro “Città 30, diamo strada alle persone”.