Jesi, Ferragosto in città: musei aperti e cinema

JESI – Ferragosto a Jesi, nella giornata di domani 15 agosto saranno aperti e visitabili in città i Musei Civici di Palazzo Pianetti (10-19), il Museo Federico II Stupor Mundi (10-20) e il Museo Diocesano (9,30 – 13,30). L’Ufficio Turismo di Piazza della Repubblica sarà a disposizione del pubblico con orario 10-13. Al mattino, alle 11,30, sarà invece la Chiesa di San Giovanni Battista a ospitare il concerto di musica sacra e letture “E sonar di tasti” nell’ambito della rassegna Musica Praecentio. In serata (21,15) il cartellone della rassegna di cinema all’aperto Effetto Notte nel cortile dell’ex Appannaggio prevede la proiezione del film “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’Oro all’81ª Mostra del Cinema di Venezia.

Appuntamento invece a sabato 16 con le visite guidate, su prenotazione, al Torrione di Mezzogiorno e ai camminamenti delle mura. Per il Torrione e le mura turni di visita alle 11, 11.30 e 12, dalla durata di 30 minuti. Punto di incontro in Piazza Baccio Pontelli, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turismo (tel. 0731 538420). Numero massimo di partecipanti per turno, 10 persone. Per la serata del 16, l’appuntamento allo schermo dell’Appannaggio è con “Parthenope”, ultima opera di Paolo Sorrentino. Seguiranno domenica 17 “Warfare – tempo di guerra” di Ray Mendoza e Alex Garland, lunedì 18 “Elio”, il nuovo film d’animazione Pixar, martedì 19 “Ritrovarsi a Tokyo”, film franco-belga diretto da Guillaume Senez.

Sempre nella serata del 16, suggestivo appuntamento con la musica de La Macina, nell’ambito del cartellone itinerante del Monsano Folk Festival: dalle 19, il Concerto del tramonto “à la carte” dedicato a Valeria Moriconi, col gruppo a esibirsi dal balcone di casa Cellinese-Pietrucci nel cuore del centro, al cospetto di Palazzo della Signoria. La formula del concerto prevede che il pubblico possa “ordinare” come da un menù le canzoni dallo sterminato repertorio de La Macina, scegliendo via via i brani da ascoltare e dando forma così alla scaletta dell’evento, da parte attiva della festa e del gioco.