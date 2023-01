Jesi, ex Ospedale: «Riaprire il parcheggio»

JESI – «Riaprire in modo parziale e provvisorio, in attesa del completamento del procedimento urbanistico, una parte del parcheggio antistante il vecchio ospedale di viale della Vittoria». Ne chiede all’amministrazione la possibilità il consigliere di Patto per Jesi Giancarlo Catani, tema che resta all’attenzione nell’attesa che la demolizione dell’ex Ospedale Civile si completi con l’abbattimento anche della palazzina ex laboratorio analisi affacciata su Corso Matteotti.

«Si è in attesa del completamento e di un nuovo piano di recupero dell’area – argomenta Catani – i tempi di realizzazione sono evidentemente lunghi. Sono emerse criticità nei parcheggi per residenti e operatori commerciali della zona. Tale situazione, protratta nel tempo, potrebbe creare danni e difficoltà. E ci sono già state richieste di intervento all’amministrazione perché si possa, di concerto con Asur, valutare l’opportunità di riaprire una parte del parcheggio».

La maggior parte dell’ex Civile – i due grandi plessi su viale della Vittoria e l’ex obitorio – è stata demolita nella primavera del 2021, con un intervento dall’importo di 755mila euro avanzato in maniera spedita. Un secondo e distinto appalto dovrà invece occuparsi di mandar giù anche la palazzina risalente agli anni fra ’60 e ’70 del secolo scorso che ospitava il laboratorio analisi: un milione e poco meno di 77mila euro l’adeguamento a fine 2022 dei costi previsti.

Alla spesa partecipano l’ex Asur e il Comune di Jesi in proporzione alla loro rispettiva quota di proprietà di immobili e area dell’ex ospedale. In particolare il Comune di Jesi, proprietario per circa il 12%, ha visto lievitare il proprio impegno economico di poco più di 18mila euro, arrivando ad un ammontare di poco meno di 121mila 500 euro.