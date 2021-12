Jesi, ex ospedale: presto giù anche la palazzina del laboratorio analisi

Dal Comune via libera all’impegno di spesa delle somme necessarie in proporzione al suo 12,10% di proprietà di immobili e superficie. Completata gran parte della demolizione, l'area sarà un parcheggio. Ma prima il Giro d'Italia

JESI – Poco più di 122 mila e 500 euro per completare, con l’abbattimento anche della palazzina ex laboratorio analisi affacciata su Corso Matteotti, la demolizione di quello che era l’Ospedale Civile di viale della Vittoria. È la quota parte di spesa che spetta al Comune, sulla base del suo 12,10% di proprietà di immobili e superficie: poco meno di 103 mila e 300 euro per tirar giù l’unica palazzina novecentesca rimasta in piedi, altri 19 mila e 200 euro circa per l’intervento che riguarda la Centrale termica. Dal Comune, via libera all’impegno di spesa delle somme necessarie.

I recenti lavori di demolizione del vecchio obitorio dell’ex Ospedale Civile di Jesi

«Il Comune di Jesi e l’Asur Marche – si chiarisce – hanno ritenuto opportuno dare corso all’intervento di demolizione della palazzina ex laboratorio analisi, considerandolo necessario, pur non essendo inizialmente compreso nell’ambito del procedimento avviato per la demolizione del complesso ospedaliero di cui all’accordo del 2015».

L’importo complessivo dell’intervento, per la restante parte a carico dell’Asur, risulta essere di 853 mila euro circa per la palazzina e di quasi 159 mila euro per la centrale termica.

Intanto su viale della Vittoria è già stata abbattuto anche l’edificio che ospitava un tempo l’obitorio dell’ospedale. Il grosso del vecchio nosocomio, abbandonato nel 2014 col completamento del trasferimento al Carlo Urbani dell’attività ospedaliera (anche se vi sono rimaste attive fino ai primi mesi del 2018 le cucine), è stato demolito in poche settimane la scorsa primavera. I lavori sono andati avanti in maniera spedita e hanno fatto scomparire i due grandi plessi che guardavano viale della Vittoria. Alla fine resterà in piedi il solo immobile settecentesco del Fatebenefratelli, primo edificio ospedaliero nella zona, protetto da vincolo.

Il sopralluogo della organizzazione del Giro a Jesi

Per quello che dovrà essere il futuro dell’ampia area in pieno centro liberata dagli edifici dell’ex ospedale, non c’è ancora una scelta definita, una volta andato ormai in soffitta il vecchio piano di recupero ormai scaduto. Un primo utilizzo sarà come parcheggio. Intanto l’idea per il prossimo 17 maggio 2022, quando su viale della Vittoria sarà fissato il traguardo della tappa del Giro d’Italia Pescara- Jesi, è di sistemare il quartier generale dell’organizzazione della corsa rosa, che vi ha già svolto un sopralluogo, nella zona.