Jesi: estorsione a luci rosse a un minore tramite un falso profilo Instagram, nei guai un gruppo di giovani

JESI – Un falso profilo Instagram, con la foto di una bella ragazza. L’esca a cui ha ingenuamente abboccato un ragazzino, uno studente, che pensando di flirtare virtualmente con una ragazza dopo aver instaurato con lei un rapporto confidenziale, avrebbe ceduto all’invio di sue immagini intime. Pensava forse all’inizio di una love story 4.0 invece si è ritrovato al centro di una trappola web ben architettata da un gruppo di giovani. La Polizia di Stato del Commissariato di Jesi è però riuscita a individuare i responsabili di quella che era diventata a tutti gli effetti una condotta estorsiva, perché dietro quelle immagini privatissime era subentrato il ricatto “o paghi o le rendo pubbliche”.

L’indagine ha preso avvio ad aprile, quando un giovane studente si è presentato negli uffici del Commissariato di Jesi, accompagnato dal padre e da una insegnante, denunciando di essere stato vittima di minacce e richieste di denaro via Instagram, a seguito della condivisione, sotto inganno, di immagini intime. Dietro quella che inizialmente appariva come un’interazione privata con un presunto profilo femminile, si celava in realtà un gruppo di adolescenti che, dopo aver ottenuto contenuti sensibili, ha dato avvio a un meccanismo estorsivo strutturato, con richieste di pagamento reiterate e precise modalità di consegna del denaro, avvenute anche tramite mezzi pubblici.

I poliziotti del Commissariato di Jesi, con il supporto specialistico della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ancona, hanno ricostruito ogni fase dell’attività criminosa, individuando account digitali, numerazioni telefoniche e dispositivi collegati alle utenze usate per l’estorsione. Grazie a una mirata attività tecnica, con il coordinamento della Procura Ordinaria e della Procura per i Minorenni, i poliziotti sono riusciti a risalire agli IP di accesso, all’identità degli intestatari delle SIM coinvolte e alla localizzazione dei dispositivi utilizzati, molti dei quali sequestrati nel corso delle perquisizioni domiciliari. Le indagini hanno evidenziato che, dietro i profili social utilizzati per commettere l’estorsione, si celavano giovanissimi residenti del territorio, alcuni dei quali minorenni, che avrebbero agito in concorso, con diversi gradi di partecipazione e consapevolezza.

La brillante attività della Polizia di Stato ha permesso di interrompere questa condotta criminale, che però ha avuto conseguenze psicologiche e sociali sulla giovane vittima che, temendo la diffusione dei contenuti, ha inizialmente ceduto al ricatto consegnando denaro agli estorsori. Rivolgendosi alla Polizia di Stato, il minore ha permesso che quel meccanismo criminale cessasse.

La Polizia di Stato ribadisce il massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati digitali, specialmente quando a farne le spese sono i più giovani. Ma al contempo, rinnova l’appello alle famiglie e alle istituzioni scolastiche affinché si rafforzi l’educazione digitale e la vigilanza sull’uso dei social network.