Jesi Estate, rispunta il cinema all’Appannaggio

Negli indirizzi della Giunta per le iniziative estive, insieme alla confermata Casa Avis e all’altra novità del Campo Boario, l’Appannaggio è tra le «tre arene all’aperto» individuate per un «programma culturale incentrato sul Cinema»

JESI – Jesi Estate 2025, il cinema all’aperto torna a fare capolino all’Appannaggio, sede storica tra anni ’90 e tutti i primi 2000 ma abbandonata poi a partire dalla prima amministrazione Bacci. Negli indirizzi della giunta Fiordelmondo per le iniziative estive, insieme alla confermata Casa Avis e all’altra novità del Campo Boario, l’Appannaggio è tra le «tre arene all’aperto» individuate per un «programma culturale incentrato sul Cinema». A questa e ad altre iniziative, destinato uno stanziamento di poco meno di 49mila euro.

Jesi Estate, il cinema

Spiega la Giunta: «l’Amministrazione Comunale ha realizzato una serie di iniziative dedicate all’arte cinematografica, come testimoniato dal Protocollo sul cineturismo. Il territorio comunale è divenuto sede di una decina di produzioni cinematografiche di rilievo. Il consolidamento dell’immagine di Jesi come realtà vocata alla cinematografia, può costituire un vettore, anche in chiave di attrazione turistica, per la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Con riferimento al prossimo periodo estivo 2025, l’Amministrazione comunale, attraverso i competenti uffici, ha lavorato alla definizione di un programma culturale incentrato sul Cinema e, in tale prospettiva, è stata valutata l’opportunità di organizzare una rassegna cinematografica da svolgersi all’interno di tre arene all’aperto, allestite in diverse zone della città».

Nel dettaglio si parla di ex Appannaggio (periodo 12 luglio / 26 agosto), Campo Boario (periodo 10 – 18 giugno) e Casa Avis in via Gallodoro.

Precisano gli indirizzi adottati dalla Giunta: «Le tre arene cinematografiche si caratterizzano per un’offerta diversificata: un’arena dedicata ai bambini, con proiezioni di film d’animazione, laboratori e attività ludiche a tema cinematografico; un’arena rivolta al cinema del territorio, con la proiezione di opere di registi e produzioni locali, cortometraggi e documentari che valorizzino le Marche e il suo patrimonio culturale; un’arena rivolta al pubblico generalista, con una selezione di film di successo, anteprime e classici del cinema italiano e internazionale». Per l’organizzazione delle rappresentazioni cinematografiche al Campo Boario, il Comune intende avvalersi della collaborazione del Comitato di Quartiere di San Giuseppe, mentre per l’allestimento dell’arena di via Gallodoro verrà riattivata la collaborazione con l’Avis già sperimentata.

Jesi Estate, il resto

«La programmazione di Jesi Estate 2025 – elenca la Giunta – sarà completata con le ulteriori seguenti iniziative, già realizzate con successo nelle precedenti annualità: Festival di artisti di strada “Flumen“: evento dedicato all’arte di strada con spettacoli, performance e animazioni, nei giorni del 9,10, 11 luglio; Jesinfabula: iniziative di reading e narrazione nei quartieri, a cura di Max Cimatti nelle date del 26 giugno, 3-17-24 luglio, 7 agosto; Festa della Musica: celebrazione della musica presso il Parco del Ventaglio nelle giornate del 21 e 22 giugno».