Jesi Estate, tra cinema all’Appannaggio e basket in piazza

JESI – Mancava dal 2013, dopo anni in cui era stato un classico dell’estate jesina, tornerà da domani 12 luglio: 40 serate di cinema all’aperto nel cortile dell’ex Appannaggio fino al 26 agosto prossimi (con l’eccezione dei giovedì e delle eventuali serate in cui il meteo non lo consentirà) per l’appuntamento con la rassegna “Effetto Notte”, a cura di Giometti in collaborazione con Comune e Fondazione Pergolesi Spontini.

I primi titoli della rassegna

Si comincerà da un film a sorpresa con ingresso gratuito, poi i primi titoli saranno il biopic sulla Callas “Maria” (13 luglio), l’animazione per bambini “Flow, un mondo da salvare” (14), recenti successi di incassi in sala e premi come “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (15), la commedia “Follemente” (16), il film corale di Mario Martone “Fuori” (18). Le proiezioni inizieranno alle 21.15, ci saranno animazione e area bar. «L’obiettivo principale – ha dichiarato l’amministrazione – è offrire alla comunità un’esperienza culturale e di intrattenimento di qualità, rivolto a diverse fasce d’età, valorizzando l’area dell’ex Appannaggio come spazio culturale e ricreativo. Sabato 12 luglio, per la serata inaugurale, ingresso gratuito con titolo a sorpresa. In tutte le altre serate il prezzo del biglietto sarà comunque sempre particolarmente appetibile: per film italiani ed europei 3,50 euro, per altri film ed anteprime 6,50 euro».

I filoni saranno Sociali Cult Movie (Proiezioni di film di denuncia, biopic, di richiamo per un pubblico appassionato), Cinema per Famiglie (Appuntamenti dedicati ai più piccoli, con film d’animazione e avventura), Rassegne Young/internazionali (Serate dedicate ai più giovani, generi specifici o a registi/attori), Prime Visioni o Anteprime (se possibile, la proiezione di film recenti o in anteprima). «Il cinema estivo – dice l’assessore al turismo Alessandro Tesei – torna finalmente nel luogo in cui tutti gli jesini lo ricordano, con un occhio alla sostenibilità e al territorio. La prima in partnership con Viva Servizi che installerà una casetta dell’acqua in cui tutti potranno riempire gratuitamente le proprie borracce. Il territorio col supporto dell’Istituto Marchigiano di Enogastronomia che assieme al sommelier Luca Civerchia condurrà quattro serate alla scoperta dei vini simbolo della nostra regione, un’ora prima delle proiezioni».

Jesi Estate, il basket in piazza

Nel fine settimana dal 15 al 18 luglio “Canestreet”, torneo di basket 3 contro 3, tornerà in Piazza della Repubblica. L’evento, riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro e parte del circuito 3×3 Basketball League, di cui è il secondo torneo nazionale per importanza, darà ai vincitori l’accesso alle qualificazioni per le Finali Nazionali. Categorie in gara Under 14, Under 16, Under 18 e Senior Maschile, con oltre 160 atleti e 40 squadre impegnati. Partite dalle 15,30 fino quasi alla mezzanotte. L’appuntamento, nato nel 2018 alla parrocchia di San Sebastiano dall’iniziativa di un gruppo di giovani jesini e passato per l’altra parrocchia di San Pietro Martire, sarà alla seconda edizione sullo scenario centrale di Piazza della Repubblica.

«Quest’anno – dice l’organizzazione – il Canestreet si amplia, cresce e coinvolge ancora più realtà locali. Collaborazioni importanti con Ente Palio San Floriano e Scuola Danza Cinzia Scuppa. L’evento fa parte del cartellone ufficiale di “JesiEstate”, in collaborazione con il Comune di Jesi. È sostenuto da un tessuto solido di associazioni, volontari, sponsor locali, aziende e attività commerciali che credono nel valore della pallacanestro come strumento di coesione sociale, crescita culturale e divertimento sano per tutte le età. Il nostro obiettivo è portare a Jesi un evento sportivo di alto livello, accessibile a tutti e capace di attrarre atleti, famiglie e curiosi. Vogliamo offrire uno spettacolo che unisca sport, cultura e comunità, contribuendo a valorizzare la città e a renderla un punto di riferimento regionale per il basket 3×3».

Per info, programma completo e iscrizioni: www.thecanestreet.it