Jesi estate, per il cinema all’ex Appannaggio venduti oltre 4 mila biglietti

JESI – Sono stati oltre 4 mila i biglietti staccati durante la programmazione cinematografica estiva all’ex Appannaggio. «Un numero estremamente significativo, a dimostrazione di come il pubblico di Jesi – ma anche della Vallesina – abbia apprezzato il ritorno di una rassegna che aveva fatto parte della storia di Jesi Estate e che mancava da tantissimi anni», spiega l’amministrazione comunale jesina. Ieri, 26 agosto, l’ultimo appuntamento della rassegna “Effetto Notte”.



Pienamente soddisfatto il distributore e co-organizzatore Giometti che ha evidenziato come la nostra città abbia risposto con numeri decisamente più alti rispetto a molte altre località, anche a forte vocazione turistica. E legittima anche la soddisfazione dell’Amministrazione comunale che ha voluto riproporre questo appuntamento tra le varie manifestazioni estive, con proiezioni che si sono succedute dal 12 luglio al 26 agosto.

«Come primo anno – ha sottolineato l’assessore al turismo Alessandro Tesei – non possiamo che essere pienamente compiaciuti dell’alta presenza di pubblico. Jesi ha risposto positivamente, dimostrando come questa rassegna sia particolarmente apprezzata. Come avevamo immaginato il cinema all’ex Appannaggio non si è intrecciato con la programmazione che si è svolta a casa Avis, dimostrando come queste due arene possano convivere nel rispetto delle loro peculiarità. Per il prossimo anno ci metteremo al lavoro a tempo debito per predisporre un cartellone ancora più ricco, con tante novità che sappiano intercettare le aspettative ed i desideri del pubblico».