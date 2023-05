Jesi, emergenza maltempo: due scuole evacuate, bambini portati al Palasport

JESI – E’ emergenza maltempo in città. Le conseguenze dell’allerta arancione annunciata ieri 15 maggio dalla sala operativa della Protezione civile regionale non hanno tardato a manifestarsi in tutta la loro gravità. A causa delle forti piogge cadute fin dalla notte, l’impianto semaforico di via San Giuseppe-viale del Lavoro è andato in tilt. Si sono verificate infiltrazioni alla scuola primaria “Gemma Perchi” e alla scuola dell’infanzia “Casali Santa”, situate nel quartiere Minonna, alle porte della città. Pertanto il sindaco ha disposto che i bambini (circa 120 alunni) fossero evacuati per precauzione. Mentre tecnici e operai comunali stanno intervenendo per capire l’entità del danno nei due plessi, i bambini sono stati portati a fare attività al Palasport di via Tabano, impegnandoli in modo da evitare allarmismi ma tenendoli in un luogo sicuro il tempo necessario ai sopralluoghi.

Al lavoro fin dalle prime ore del mattino squadre dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, una task force di una ventina di dipendenti comunali tra agenti della Polizia locale, operai e tecnici. Al momento la situazione viaria è critica: tutti i sottopassi cittadini, specie nella parte a est, sono allagati e sono stati chiusi. Si sono registrati smottamenti di fango in via Bagnatora; allagamenti in via Montegranale ed Esinante dove stanno intervenendo i Vigili del fuoco. Si segnala anche un’abitazione allagata in via Zara. Criticità anche nelle strade secondarie e di collegamento con le campagne, tuttavia il fiume Esino mantiene il livello di guardia.

Dalle prime ore della giornata, rendono noto i vigili del fuoco, sono in corso diversi interventi per la perturbazione che sta attreversando la regione. Alle ore 10 sono stati svolti circa 50 interventi soprattutto per rami o alberi caduti sulla sede stradale e un prosciugamento di un locale seminterrato nella zona di Jesi. Al momento non sono segnalate particolari criticità.

La situazione è in evoluzione.

(Notizia in aggiornamento)