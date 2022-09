Jesi, emergenza maltempo: cade un albero in viale della Vittoria

Spavento nella trafficata arteria cittadina. Un albero ha ceduto a causa del vento forte schiantandosi sulle auto in transito e in sosta

JESI – Il vento forte abbatte un albero lungo viale della Vittoria. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito questa mattina nella trafficata arteria cittadina. A causa del vento fortissimo, un albero è stato letteralmente sradicato dal terreno e si è schiantato sulle auto in transito e in sosta. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, che da metà mattinata stanno gestendo alcune situazioni critiche a causa del maltempo.

«Le raffiche di vento in corso, che la Protezione Civile Regionale prevede possano superare i 100 km orari, stanno creando enormi disagi e danni, come la caduta di un grande albero in Viale della Vittoria, strada che risulta attualmente bloccata – spiegano dal Comune -. L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad uscire di casa solo in caso di stretta necessità, tenuto conto che l’intensità del vento potrebbe ulteriormente aumentare. Per le ore 15 è previsto un nuovo confronto con la Protezione Civile Regionale e saranno fornite ulteriori informazioni. Si confida nella massima prudenza».

«In considerazione della nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata odierna e nell’impossibilità di valutare l’intensità delle eventuali precipitazioni – il comunicato diramato questa mattina -, l’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla prudenza, specialmente per chi è alla guida di veicoli. L’annuncio di venti anche di forte intensità suggerisce inoltre di raccomandare di non stazionare né in auto né a piedi sotto ad alberi o cornicioni. A scopo preventivo, qualora le condizioni lo richiedessero, l’Amministrazione comunale procederà a chiudere anticipatamente sottopassi e strade che attraversano o costeggiano fossati. Si confida in una responsabile attenzione, per la propria e l’altrui sicurezza».