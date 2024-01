Jesi, elezioni Comitati di quartiere: ecco le schede

JESI – Pubblicate sul sito internet del Comune le schede elettorali per le elezioni dei consigli direttivi dei Comitati di Quartiere in programma domenica 28 gennaio, dalle ore 8 alle ore 20.

Ciascuna è contraddistinta da un diverso colore a seconda del quartiere di riferimento: fucsia per il Centro Storico, celeste per Coppi-Giardini, verde scuro per Erbarella-San Pietro, rosso chiaro per Minonna, grigio per Paradiso, arancione per il Prato, verde chiaro per San Francesco, giallo per San Giuseppe, viola per Smia-Zona industriale, rosso scuro per Via Roma.

All’interno di ciascuna scheda sono pubblicati tutti i nomi dei candidati che concorrono all’assegnazione dei 9 posti per il rispettivo consiglio direttivo. Si ricorda che, al fine di conseguire una rappresentanza di genere equilibrata all’interno dei consigli direttivi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi di candidati. Di conseguenza, qualora all’esito delle elezioni non risulti rappresentato uno dei due generi per almeno un terzo dei componenti, vengono considerati eletti/e i rappresentanti del genere meno rappresentato che hanno ottenuto più voti. Va aggiunto anche che il candidato o la candidata residente nei nuclei sparsi di Mazzangrugno, Castelrosino, Santa Lucia, Piandelmedico, Tabano e Pantiere di Jesi che abbia ottenuto più voti è automaticamente eletto quale componente il consiglio direttivo.

Sono chiamati al voto i residenti del quartiere che risultano iscritti all’Anagrafe entro il 10 gennaio e che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data del 28 gennaio. Sarà possibile votare soltanto nel quartiere di residenza. Nel sito internet del Comune è disponibile anche lo stradario per conoscere quale sia il proprio quartiere di riferimento tra i 10 individuati e dove è collocato il seggio elettorale.

Il Comune ha predisposto anche una campagna promozionale per invitare i cittadini al voto, esponendo anche i pannelli elettorali dove sono state pubblicate le liste uniche per ciascun quartiere.

Proseguono intanto gli incontri promossi dal Comune per permettere ai cittadini di conoscere i candidati, incontri che si tengono nelle sedi di seggio. Questa sera, 18 gennaio, alle ore 21, presso il centro sociale Colle Paradiso di Via Nenni, presentazione dei candidati del quartiere Paradiso; domani alle ore 18.30 presso il centro sociale di Via Tessitori sarà la volta di quelli del quartiere San Giuseppe, mentre alle ore 21 presso la Chiesa della Coppetella toccherà ai candidati del quartiere Smia – Zona Industriale.

Gli incontri proseguiranno la prossima settimana secondo il seguente calendario e sempre alle ore 21: lunedì 22, sala parrocchiale di Minonna per il quartiere Minonna; martedì 23 centro sociale Aldo Morganti di Via Colocci per il quartiere Prato; mercoledì 24, ex circoscrizione di Largo Salvador Allende per il quartiere Coppi – Giardini; giovedì 25, ex circoscrizione di Viale Verdi per il quartiere San Francesco.